Die Kao Corporation (TOKYO:4452) (President und CEO: Yoshihiro Hasebe) hat in Pasadena, US-Bundesstaat Texas, eine neue Produktionsanlage für tertiäre Amine errichtet, die am 22. August 2025 feierlich eröffnet wurde. Das neue Werk mit einer Produktionskapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr wird die stabile Versorgung des US-Marktes, für den ein mittel- bis langfristiges Wachstum erwartet wird, auch in Zukunft gewährleisten. Die regionale Produktion in den USA wird zudem die Effizienz der Lieferkette von Kao steigern und die transportbedingten CO2-Emissionen senken.

New tertiary amine production plant in Texas

Tertiäre Amine sind wichtige chemische Inhaltsstoffe, die in Tensiden wie Desinfektionsmitteln oder Reinigungsmitteln Verwendung finden. Bislang verfügte Kao über die weltweit größte Produktionskapazität mit drei Produktionsstätten in Japan, den Philippinen und Deutschland, in denen mit der innovativen Technologie von Kao hochwertige tertiäre Amine hergestellt werden. Kao verwendet tertiäre Amine in seinen eigenen Produkten und beliefert über seinen Geschäftsbereich Chemie auch andere Branchen weltweit. Mit dem neuen Standort in den USA entsteht ein System mit drei Produktionsstätten in den USA, Europa und Asien, das eine stabilere und schnellere Versorgung der globalen Märkte mit tertiären Aminen gewährleistet.

Für den Geschäftsbereich Chemie von Kao sind tertiäre Amine eine Kernkomponente der Geschäftsstrategie "Global Sharp Top"*1, die im Fokus des Mid-term Plans 2027 (K27) von Kao steht. Die neue Anlage wird maßgeblich dazu beitragen, das globale Fundament des Geschäftsbereichs Chemie weiter zu festigen.

"Global Sharp Top" soll ein dynamisches und nachhaltiges globales Wachstum zu erzielen, indem sich das Unternehmen auf Geschäftsbereiche konzentriert, die wichtige Lösungen für Märkte mit mit schnellen sozialen Veränderungen bieten.

Kommentar von Daisuke Hamada, President, Geschäftsbereich Chemie:

"Ich freue mich sehr über den erfolgreichen Abschluss der Bauarbeiten, die zweieinhalb Jahre gedauert haben. Die Anlage, die die herausragenden Technologien von Kao mit seiner bewährten Sicherheitskompetenz und Expertise im Bereich Qualitätskontrolle vereint, wird das Herzstück einer globalen Lieferkette bilden, die eine stabilere Versorgung mit tertiären Aminen nicht nur für den nordamerikanischen Markt, sondern auch für eine Vielzahl von Branchen rund um die Welt gewährleistet.

Kao erwägt, den Standort in Pasadena mit einer Gesamtfläche von 45 Hektar nicht nur für die Produktion von tertiären Aminen zu nutzen, sondern auch als Plattform für die Kooperation mit externen Partnern bei der Herstellung von Derivaten. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Plattform die Wertschöpfungskette des gesamten Ökosystems stärken wird.

Der Geschäftsbereich Chemie wird die Herausforderungen auch weiterhin konsequent angehen, um seiner Rolle als Eckpfeiler des globalen Wachstums von Kao gerecht zu werden."

Über Kao

Kao, ein in Japan ansässiger Hersteller von Körperpflege- und Haushaltsprodukten, Kosmetika und Spezialchemikalien, entwickelt Produkte und Dienstleistungen mit hohem Mehrwert, die die Lebensqualität aller Menschen und den Schutz unseres Planeten verbessern. Mit Marken wie Attack, Bioré, Jergens, Laurier, Curél, SENSAI, MOLTON BROWN und Oribe ist Kao Teil des täglichen Lebens von Menschen in Asien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Außerdem leistet der Geschäftsbereich Chemie wichtige Beiträge zu einer Vielzahl von Branchen. Der Geschäftsbereich Chemie nutzt seine Fähigkeiten in der präzisen Grenzflächenkontrolle und sein fundiertes Know-how in den Bereichen Fette und Öle sowie Polymere, um eine Vielzahl von Produkten und Lösungen bereitzustellen. Von Artikeln des täglichen Bedarfs über Elektronikkomponenten und landwirtschaftliche Produkte bis hin zu Asphaltzusätzen Kao entwickelt Lösungen für vielfältige industrielle Anforderungen und gesellschaftliche Herausforderungen. Mit einem Jahresumsatz von rund 1.630 Milliarden Yen beschäftigt Kao weltweit etwa 32.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und blickt auf eine mehr als 130-jährige Innovationsgeschichte zurück.

