Der finnische Ladeinfrastruktur-Dienstleister Virta übernimmt Northe, einen schwedischen Anbieter für Software und Services im Bereich E-Flottenmanagement. Durch den nun fix gemachten Aufkauf will Virta zur größten B2B-Plattform für E-Fahrzeugnutzer in den nordischen Ländern werden. Der Abschluss der Übernahme soll laut Virta in wenigen Tagen erfolgen - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Gemeinsam bediene man schon heute gut 100.000 aktive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
