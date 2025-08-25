Die goldenen Zeiten für die deutschen Automobilgiganten wie Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW scheinen vorerst vorbei. Sinkende Gewinne, massive Sparprogramme und ein holpriger Wandel zur E-Mobilität bringen die erfolgsverwöhnten Konzerne in die Bredouille. Ein Top-Manager spricht bereits von einem "perfekten Sturm", der die gesamte Branche erfasst hat."Unsere Branche erlebt gerade Starkregen, Hagel, Sturm und Schnee zur gleichen Zeit", brachte es Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius kürzlich auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär