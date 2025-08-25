Der Run auf die Kuschelmonster geht weiter. Der Hot-Stock Pop Markt legte extreme Zahlen vor und ist zuversichtlich, die überwältigende Nachfrage bewältigen zu können. Auch der Gaming-Boom und Titel wie Tencent nehmen Fahrt auf.Schnelleres Wachstum als Nvidia, Meta und Rheinmetall gemeinsam: Der chinesische Spielzeug-Figuren-Hersteller Pop Markt schlägt alle Rekorde. Vor allem die Labubu-Modelle aus der sogenannten "The Monster"-Serie finden reißenden Absatz. Ein Trend, der gerade aus Asien nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär