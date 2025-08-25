Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 39/25
Montag, 22.09.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 Luxusklasse - Die Hotels der Superreichen
Großbritannien 2019
"ZDF.reportage: Wie werde ich Millionär - Erfolg mit Poker, Beauty, Social Media" entfällt
"Armee der Zukunft - Drohnen und autonome Waffen" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderungen beachten:
3.00 Die Gangs von Rio - Drogenkrieg und Polizeigewalt
Deutschland 2022
"Drogengeld und Terror - Die USA gegen die Hisbollah" entfällt
3.45 Knast in Deutschland
Sucht und Drogen
Deutschland 2024
(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 23.09.
Bitte Programmänderung beachten:
"Wer ist Xi Jinping?" um 12.15 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehe
Mittwoch, 24.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist Ali Khamenei?
Deutschland 2023
"Terra X Harald Lesch... und was vom Atomausstieg bleibt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderung beachten:
9.00 Terra X History
Illusionen des Atomzeitalters - Strahlende Zukunftsträume
Deutschland 2023
"ZDF-History: Der große Knall. Deutschland und der Atomkrieg" entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen
Donnerstag, 25.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Die sieben großen Lügen der Geschichte
Deutschland 2023
"ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen
Freitag, 26.09.
Bitte Programmänderung beachten:
"ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben" um 13.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)
