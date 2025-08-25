Wiesbaden (ots) -Der Aufsichtsrat der MEWA Textil-Service SE hat den Vertrag von Michael Kümpfel als Vorstand Marketing, Sales & Customer (CCO) vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Ende 2027 verlängert und setzt damit ein klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung. Mit dieser Entscheidung bekräftigt der Aufsichtsrat des Textildienstleisters mit Sitz in Wiesbaden das Vertrauen in Michael Kümpfel und schafft zugleich die Basis für zukünftiges Wachstum des Unternehmens. Die Unterzeichnung des Vertrags durch Michael Kümpfel und den Aufsichtsratsvorsitzenden Prof. Andreas Söffing fand am Sonntag, den 24. August 2025 vor dem Saisoneröffnungsspiel des 1. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln in der MEWA ARENA statt.Michael Kümpfel begann seine Tätigkeit bei Mewa im September 1999 im Vertrieb und verantwortet heute alle vertrieblichen Aktivitäten, das kaufmännische Kundenmanagement für über 200.000 B2B-Kunden in 26 Ländern sowie das Marketing- und Brand Management der Unternehmensgruppe. Zu den Meilensteinen gehört die Umsetzung einer Visibilitätsstrategie, um die Marke vom Hidden Champion zum Category Leader zu entwickeln. Mit der Vertragsverlängerung wird die Verbindung aus traditionellem Familienunternehmen und zukunftsgerichteter Erschließung nationaler und internationaler Wachstumspotenziale von Mewa gewährleistet.Pressekontakt:MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHGVanessa Jung / Julia NilesTelefon 0611 7601-884presse@mewa.dewww.mewa.deOriginal-Content von: MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36351/6103816