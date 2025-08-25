Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:
ABO Energy schließt Konsortialkredit über 240 Millionen Euro ab
ABO Energy hat erstmals einen Konsortialkreditvertrag abgeschlossen. Unter Führung der Commerzbank haben sich sieben Banken daran beteiligt. Das Volumen der Finanzierung beträgt 240 Millionen Euro und verteilt sich zu je einem Drittel auf klassische Darlehen, revolvierend einsetzbare Betriebsmittellinien und Avallinien für Bürgschaften. Zu einem wesentlichen Teil ersetzt der Konsortialkredit bestehende Kredite und Schuldscheine. Hinzu kommen Mittel, um das wachsende Projektvolumen zu finanzieren....Den vollständigen Artikel lesen ...
