Köln (www.fondscheck.de) - Im Juli nahmen die Risiken im globalen Zollstreit durch weitere Einigungen der USA mit großen Handelspartnern tendenziell ab, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Die Aktienmärkte hätten auf breiter Basis Kursgewinne verbucht. Den höchsten Zuwachs habe der US-amerikanische Aktienmarkt aufgewiesen. Die Rentenmärkte hätten sich unterschiedlich entwickelt mit moderaten Verlusten bei Staatsanleihen und Wertzuwächsen bei Unternehmensanleihen sowie bei Hochzinsanleihen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
