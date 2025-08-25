Erfurt (ots) -Das gemeinsame Vorlesen fördert die Fantasie, schafft Auszeiten und weckt bei Kindern die Begeisterung für Bücher. Bei "KiKA kommt zu dir! - Vorlesezeit" gehen Singa und Juri aus dem "KiKA-Baumhaus" sowie Christian und Anni von "KiKANiNCHEN" auf Vorlesereise und besuchen bundesweit Bibliotheken. Bei jeder Station können Kinder zwischen vier und acht Jahren teilnehmen, den Geschichten lauschen und im Anschluss mit ihren KiKA-Stars ins Gespräch kommen. Interessierte Familien und Kindergruppen können sich ab 25. August 2025 bei einem der sechs Lesestopps anmelden. Mehr Informationen gibt es unter eltern.kika.de (https://www.kika.de/eltern/aktuelles/vorleseaktion-bibliotheken-100.html).Die IGLU-Studie 2024 zeigt, dass die Lesekompetenz von Grundschulkindern in den vergangenen 20 Jahren deutlich zurückgegangen ist. Umso wichtiger ist es, Kinder schon im Vorschulalter spielerisch an Bücher heranzuführen. Mit "KiKA kommt zu dir! - Vorlesezeit" lädt KiKA dazu ein, die Freude am Vorlesen und Lesen zu entdecken.Die Termine im Überblick:- 7. Oktober 2025: Stadtbibliothek Hanau mit Singa Gätgens aus dem "KiKA-Baumhaus"- 15. Oktober 2025: Stadtbücherei Gronau mit Anni von "KiKANiNCHEN"- 22. Oktober 2025: Stadtbibliothek Lörrach mit Juri Tetzlaff aus dem "KiKA-Baumhaus"- 30. Oktober 2025: Stadtbücherei Kappeln mit Christian von "KiKANiNCHEN"- 6. November 2025: Ernst-Abbe-Bücherei Jena mit Anni von "KiKANiNCHEN"- 13. November 2025: Stadtbibliothek Storkow mit Christian von "KiKANiNCHEN"Für alle, die jenseits der Bibliothekstour noch mehr Vorlesegeschichten entdecken möchten, werden bei der "KiKA-Baumhaus Vorlesezeit" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App (https://www.kika.de/eltern/ueber-uns/auftrag/kikaninchenapp-100.html) monatlichen zwei Kinderbücher vorgelesen: Als nächstes trägt Singa am 1. September 2025 das Buch "Der Mondwächter" und Juri am 15. September 2025 "Henry will hoch hinaus" vor.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6103867