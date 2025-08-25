DJ DHL weitet Dienstleistungen auf Shopify für US-Händler aus

DOW JONES--DHL weitet seine Dienstleistungen auf der E-Commerce-Plattform Shopify für US-Händler aus. Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, sind künftig seine Dienstleistungen über DHL eCommerce und DHL Express in Shopify integriert.

Beispielsweise können Shopify-Händler - auch kleine und mittelgroße Händler - nun auf kostengünstige internationale Versandoptionen von DHL eCommerce und Express Worldwide zugreifen, die bisher nur Unternehmenskunden zur Verfügung standen. Angeboten werden sowohl die Dienstleistungen ohne Verzollung (DDU = delivery duty unpaid) als auch mit Verzollung (DDP = delivery duty paid), so dass die Händler wählen können, wann sie Zölle und Steuern von den Kunden einfordern.

