PDD Holdings, Muttergesellschaft von Temu, steigert Umsatz stärker als erwartet. Gewinne schrumpfen zwar, doch die Aktie legt im US-Handel deutlich zu.Die Temu-Mutter PDD Holdings hat im zweiten Quartal 2025 ihre Erlöse auf umgerechnet rund 14,5 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das entspricht einem Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen von rund 14,33 Milliarden US-Dollar. Getrieben wurde das Wachstum vor allem von höheren Erlösen aus Online-Marketing und Transaktionsdiensten. Operatives Ergebnis deutlich schwächer Die Kosten für Logistik, Serverkapazitäten, Zahlungsabwicklung sowie Vertrieb und Marketing stiegen spürbar an.
