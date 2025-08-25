"Bitcoin ist im Angebot", schrieb Michael Saylor, Mitgründer von Strategy (ehemals MicroStrategy) am gestrigen Sonntag bei X - und deutete so weitere Zukäufe seines Unternehmens an. Am heutigen Montag folgten dann die konkreten Eckdaten der jüngsten Transaktion, doch die offenbaren eine deutliche Drosselung des Bitcoin-Appetits.Wie Strategy am Montag mitteilte, wurden zwischen dem 18. und 24. August weitere 3.081 Bitcoin für insgesamt 356,9 Millionen Dollar gekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
