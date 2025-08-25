China erlebt eine Rückkehr internationaler Touristen. Analysten von Morgan Stanley sehen darin enormes wirtschaftliches Potenzial. Laut einem aktuellen Bericht könnten die Branchenumsätze in den kommenden zehn Jahren auf mindestens zwei Billionen US-Dollar steigen. "30 Monate nach der vollständigen Wiederöffnung Chinas im Januar 2023 hat uns der Incoming-Tourismus in vielerlei Hinsicht positiv überrascht", erklärten die Analysten in ihrer Analyse. Besonders Fluggesellschaften könnten zu den Gewinnern gehören, wenn der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de