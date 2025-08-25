Der kalifornische Flugtaxi-Entwickler Archer hat mit seinem elektrischen Senkrechtstarter einen bemannten Flug über knapp 90 Kilometer Distanz absolviert. Laut Unternehmen der bisher längste eigene Testflug mit Pilot an Bord. Archer gibt bekannt, dass sein eVOTL namens Midnight bei seinem jüngsten bemannten Flug in 31 Minuten etwa 55 Meilen mit einer Geschwindigkeit von über 126 mph zurückgelegt hat. Umgerechnet sind das 89 Kilometer bei einem Tempo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net