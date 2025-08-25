© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press WireDer Höhenflug des Goldpreises hat die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont in diesem Jahr zum Glänzen gebracht - und Experten sehen noch erhebliches Potenzial. Der Preis für eine Feinunze Gold ist 2025 auf Dollarbasis bereits um 28 Prozent auf ein Rekordhoch von 3.400 US-Dollar gestiegen. Doch das ist noch gar nichts gegen die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont Corporation. Die Papiere des US-Unternehmens haben sich seit Beginn des Jahres mit einem Plus von 90 Prozent nahezu verdoppelt. Das US-Unternehmen mit Sitz in Denver erwartet für dieses Jahr eine Produktion von rund 5,6 Millionen Unzen Gold - genug für 14.000 handelsübliche Goldbarren. Damit bleibt Newmont nicht …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE