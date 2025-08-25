ICF-Aufsichtsrat verlängert die Vorstandsverträge
Der Aufsichtsrat der ICF BANK AG hat die Herren Sascha Rinno, Oliver Szabries und
Sascha Rinno, Sprecher des Vorstands, Oliver Szabries, stellvertretender Sprecher des Vorstands, und Dr. Carsten Rößner, Mitglied des Vorstands, werden somit über das Ende ihrer derzeitigen Amtszeit bis mindestens Ende 2030 die Bank leiten.
Dem Vorstandsgremium gelang es, zusammen mit den Mitarbeitenden der ICF-Gruppe
Professor Dr. Rüdiger von Rosen, Vorsitzender des Aufsichtsrats:
"Der Aufsichtsrat der ICF BANK AG setzt großes Vertrauen in diesen Vorstand und sichert die konsequente weitere strategische Entwicklung des Konzerns."
Sascha Rinno, Sprecher des Vorstands:
"Der Vorstand der ICF BANK AG freut sich, gemeinsam als Team die bereits begonnenen Projekte erfolgreich fortzusetzen und weitere Ideen und Konzepte mit den Mitarbeitenden der Unternehmens-Gruppe sowie dem Aufsichtsrat zu entwickeln und umzusetzen."
Über die ICF BANK AG
Die ICF BANK AG mit Sitz in Frankfurt am Main und Niederlassungen in Düsseldorf und München bietet eine Reihe professioneller Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse institutioneller und gewerblicher Kunden zugeschnitten sind. Zu den Kernangeboten der ICF BANK AG gehören das Market Making, die Orderausführung, das Sales Trading sowie das Corporate Finance und das Designated Sponsoring.
Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften ICF SYSTEMS AG und NOVIS Software GmbH entwickelt und implementiert die ICF BANK AG aktiv innovative Marktmodelle und IT-Technologien.
