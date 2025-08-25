Europa droht im globalen Wettbewerb zurückzufallen, warnt Volker Hellmeyer. Der Ökonom fordert dringend Reformen, mehr Innovationsfreude und eine wirtschaftsfreundlichere Politik - sonst könnten USA und China weiter davonziehen. Es muss dringend gehandelt werden, in Europa", sagt Volker Hellmeyer, Chef-Ökonom der Netfonds Gruppe, im Interview mit "Smartes Geld". Der Reformbedarf sei immens, um im internationalen Vergleich nicht weiter zurückzufallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE