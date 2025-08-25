Die Aktie von Merck ist gegenwärtig der größte Verlierer im DAX-Index . Das Kursbarometer sinkt leicht um 0,50 Prozent. Im DAX ist rot derzeit die dominierendere Farbe. Der DAX verliert leicht . Der neue Stand für das Aktienbarometer: 24.263 Punkte. Die Gewinner des Handelstages Die Kursliste der Titel im Index wird aktuell angeführt von den Werten der Unternehmen Rheinmetall: /aktien/rheinmetall-aktie, der Deutschen Bank: /aktien/deutsche-bank-aktie und Airbus: /aktien/airbus-group-aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de