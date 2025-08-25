© Foto: Marc Sendra Martorell - unsplash.comChinas Börsen haben ein Zehnjahreshoch erreicht, getrieben von Rekordersparnissen der Haushalte. Analysten warnen jedoch: Ohne Wachstum und Inflation könnte die Rallye in eine Blase kippen.Trotz schwacher Konjunkturindikatoren, Immobilienkrise und US-Zöllen setzt Chinas Aktienmarkt seinen Höhenflug fort. Allein im vergangenen Monat stieg der Marktwert um fast eine Billion US-Dollar, der Shanghai Composite kletterte auf ein Zehnjahreshoch und der CSI 300 legte mehr als zwanzig Prozent seit seinem Jahrestief zu. Doch die Diskrepanz zwischen realer Wirtschaft und Börsenrallye schürt Warnungen vor einer Blase. Besonders Privatanleger treiben die Kurse. Laut HSBC verfügen chinesische Haushalte …Den vollständigen Artikel lesen ...
