FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PIXELWORKS INC. DL-,001 PXL US72581M4042
AB/FROM ONWARDS 25.08.2025 17:21 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PIXELWORKS INC. DL-,001 PXL US72581M4042
AB/FROM ONWARDS 25.08.2025 17:21 CET
© 2025 Xetra Newsboard