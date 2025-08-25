Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) hat heute die Absicht bekannt gegeben, eine Mehrheitsbeteiligung an Middle East Rating Investors Service (MERIS eine Tochtergesellschaft von Moody's), einer in Ägypten ansässigen Ratingagentur, zu erwerben. Die Transaktion erweitert die seit Jahren bestehende Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, vertieft die Präsenz von Moody's im Nahen Osten und in Afrika und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der lokalen Kapitalmärkte weltweit beizutragen.

"Wir freuen uns sehr über die Intensivierung unserer Zusammenarbeit mit MERIS, einem seit über zwei Jahrzehnten wichtigen Anbieter von inländischen Kreditratings in Ägypten", so Monica Merli, Chief Operating Officer von Moody's Ratings. "Wir möchten im Rahmen dieser Partnerschaft auch weiterhin die globalen Best Practices von Moody's mit MERIS teilen, dessen erfahrenes Team mit seinen fundierten lokalen Kenntnissen den Marktteilnehmern in Ägypten auch in Zukunft zur Verfügung stehen wird."

Die Transaktion baut auf einer seit langem bestehenden Beziehung zwischen den beiden Unternehmen auf. MERIS, das im Jahr 2003 aus einem Joint Venture zwischen Moody's und FinBi, einem lokalen ägyptischen Beratungsunternehmen, hervorgegangen ist, ist ein Pionier auf den ägyptischen Kapitalmärkten. MERIS erstellt landesweite Kreditratings für eine Vielzahl von Sektoren, unter anderem für Finanzinstitute, Unternehmen und strukturierte Finanztransaktionen.

"Wir markieren heute einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von MERIS", so Dr. Amr Hassanein, Managing Director und Gründer von MERIS. "Durch die Intensivierung der Verbindung mit dem globalen Netzwerk von Moody's, die Nutzung von dessen Expertise und unsere etablierte lokale Präsenz können wir unser Angebot noch weiter ausbauen und zum anhaltenden Wachstum und zur Entwicklung der Finanzmärkte in Ägypten beitragen."

Die Transaktion unterliegt der regulatorischen Genehmigung. Nach Abschluss der Transaktion wird MERIS weiterhin als unabhängiges Tochterunternehmen von Moody's operieren, eigene Ratingmethoden entwickeln, eigene Kreditratings vergeben und über ein eigenes Managementteam verfügen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

