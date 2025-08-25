Kia hat die ersten Leasing-Konditionen für seine neuen Großraum-Elektrofahrzeuge PV5 Passenger und PV5 Cargo veröffentlicht. Der PV5 Passenger startet demnach bei 249 Euro monatlich und der PV5 Cargo fürs Gewerbe bei 319 Euro monatlich. Die Auslieferungen beider Versionen in Deutschland sollen im November starten. Allerdings: Diese vermeintlich niedrigen Preise täuschen etwas, denn zu diesem Preis ist bei beiden Modellen nur eine Jahreslaufleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
