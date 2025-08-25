© Foto: Dall-ETom Lee, Mitbegründer und geschäftsführender Partner von Fundstrat, sagt, dass die Aktienmärkte trotz neuer Allzeithochs von S&P?500 und Dow Jones weiterhin Aufwärtspotenzial haben.In einem neuen Interview bei CNBC erklärt Lee, dass es für Aktien noch "viel Potenzial nach oben" gebe, da die Kursgewinne mittlerweile auf breitere Teile des Marktes übergreifen. [spotify]3XBRkd8tj1gmYJ1sNtSWX7[/spotify] "Ich denke, es gibt viel Aufwärtspotenzial, weil der ISM-Index (Institute for Supply Management) wieder über 50 steigt, was wirklich für ein breites Wachstum der Märkte spricht. Und ich denke, einer der führenden Sektoren wird wahrscheinlich der Finanzsektor sein. Deshalb halte ich es gegen Ende …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE