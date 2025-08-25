Frankfurt (ots) -(...)Bis zur nächsten Plenarsitzung in Berlin dauert es noch. Doch die politische Spitze kehrt gerade in die Hauptstadt zurück. (...) Es fehlen immer noch drei Richter:innen für das Bundesverfassungsgericht ebenso wie ein gemeinsamer Wegweiser in Richtung Staatsreformen oder die Ahnung, wie man aus den schnell ernüchterten Koalitionären eine halbwegs schlagkräftige Regierungsmannschaft formt.(...)Die Bundesregierung hat ein paar Wochen der Fernduelle hinter sich. Doch müssen die Kontrahenten (meist Männer) wieder eingefangen werden und allmählich Ergebnisse produzieren. Dazu und wirklich nur dazu wurden sie gewählt. Der souveräne Auftritt von Friedrich Merz im Weißen Haus hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Doch Konkretes kam nicht dabei heraus, was nicht die Schuld des Kanzlers ist. Innenpolitisch sieht die Sache anders aus. Hier obliegt Friedrich Merz die Verantwortung dafür, dass seine Koalition nicht nur streitet, sondern auch regiert. Ab jetzt.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6103956