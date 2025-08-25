Bio Protocol explodiert um 343%: Warum weitere 2.149% möglich sind

Eine der profitabelsten Kryptowährungen der letzten Zeit ist das Bio Protocol gewesen. Der Coin konnte innerhalb der vergangenen 30 Tage ein Plus von 343% verzeichnen, wobei es zeitweise sogar noch mehr waren. Bald könnte der BIO-Token noch deutlich stärker im Wert zulegen, da sich mehrere positive Katalysatoren abzeichnen.

Mehrere Katalysatoren treiben Bio Protocol Rally an

Positiv wirkte sich auf den BIO-Kurs die Einführung des Stakings aus, wodurch der Coin an nur einem Tag um 70% im Preis steigen konnte. Zuvor hatte er im Vergleich zu seinem Listungspreis zeitweise mehr als 95% an Wert verloren, was auf die hohe Marktkapitalisierung zu Beginn von 2 Milliarden USD und größere Tokenunlocks zurückzuführen war.

Ein weiterer wichtiger Faktor war die Erinnerung des X-Nutzers Paul Kohlhaas, dass es sich bei Bio Protocol nicht nur um ein Launchpad handelt. Stattdessen werden über das Protokoll auch die Liquiditätspools für verschiedene BioDAOs verwaltet, wodurch noch höhere Einnahmen möglich sind. Dabei werden die Protocol Owned Liquidity und Assets Under Management optimiert, während bald auch ein eigenes Dashboard für Dune Analytics erscheinen soll.

Technische Analyse zeigt bullische Signale

Das Bio Protocol ist in seiner Art einzigartig und hat sich mit den besten DeSci-Coins zusammengetan, um Krypto-Geschichte zu schreiben. Das innovative Konzept, in frühe wissenschaftliche Studien zu investieren, rechtfertigt je nach Erfolg verhältnismäßig höhere Bewertungen, die im besten Fall an andere DEXs von Layer-1-Blockchains herankommen könnten.

Technisch konnte der BIO-Coin bis über das 23,6er-Fibonacci-Level steigen und hält sich nun bei 0,2341 USD. Sofern der Tagesschlusskurs darüber liegt, könnte die Rally fortgeführt werden. Die nächsten wichtigen Widerstände befinden sich bei 0,2693, 0,2930 und 0,3535 USD. Basierend auf der vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von 876,35 Millionen USD wäre ein Steigerungspotenzial von 1.612 bis 2.149% möglich.

Best Wallet als Alternative für breitere Krypto-Investments

Während Bio Protocol sich auf den DeSci-Bereich beschränkt, bietet Best Wallet eine umfassendere Lösung für frühzeitige Krypto-Investments. Die Wallet verfügt über die Funktion "Upcoming Tokens", in welcher eine kuratierte Liste der besten neuen Coins verschiedener Sektoren zu finden ist. Darüber hinaus lassen sich Kryptowährungen von mehr als 60 Blockchains mit über 100 Fiatwährungen kaufen.

Der Vorverkauf der von WalletConnect zertifizierten Best Wallet entwickelt sich äußerst erfolgreich und hat bereits 15,09 Millionen USD eingenommen. Investoren können sich dadurch Vorteile wie Gebührennachlässe und höhere Staking-Zinsen freischalten. Die Tokens werden noch für die nächsten 29 Stunden unter dem späteren Listungspreis für 0,025525 USD angeboten, während künftig weitere Funktionen wie professionelle Trading-Tools und eine eigene Best Card ergänzt werden sollen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.