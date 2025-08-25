Bitcoin-Crash durch Milliarden-Verkauf: Krypto-Wal sorgt für Marktbeben

Die Nervosität am Kryptomarkt nimmt wieder zu. Während Anleger am Freitag noch über Jerome Powells Ankündigung einer Lockerung der Zinspolitik jubelten, zeigt sich heute ein völlig anderes Bild. Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag erneut unter die 112.000 Dollar Marke gefallen und die Ursache für den massiven Verkaufsdruck ist nun bekannt: Ein einziger Investor hat für einen Kursrutsch von 4.000 Dollar binnen weniger Minuten gesorgt.

Massiver Abverkauf von 2,7 Milliarden Dollar erschüttert Markt

Die Dimensionen, über die ein Krypto-Wal verfügt, sind kaum vorstellbar. Ein Großinvestor, der vor sechs Jahren mehr als 176.000 BTC akkumuliert hat, verkaufte am Sonntag 24.000 Bitcoin in wenigen Minuten. Das entspricht einem Gegenwert von rund 2,7 Milliarden Dollar und erklärt den dramatischen Kurseinbruch von über 4.000 Dollar.

Besonders problematisch war der Zeitpunkt des Verkaufs an einem Sonntag, da die Marktliquidität an Wochenenden ohnehin dünn ist. Dadurch haben bereits verhältnismäßig "kleinere" Verkäufe massive Auswirkungen auf den Kurs. Ein Abverkauf dieser Größenordnung verstärkte den Druck zusätzlich und sendete Schockwellen durch den gesamten Markt.

Weitere Milliardenverkäufe könnten folgen

Seit Wochen kursieren Prognosen, dass Bitcoin im schwachen Handelsmonat September unter die psychologisch wichtige 100.000-Dollar-Marke fallen könnte. Bisher wirkte dieses Szenario wenig wahrscheinlich, doch die Wal-Verkäufe könnten diese Befürchtungen zur Realität werden lassen. Der Investor besitzt nach wie vor über 152.000 Bitcoin - ein Bestand im aktuellen Wert von mehr als 17 Milliarden Dollar.

Derartige Bewegungen häufen sich zunehmend. Bereits im Juli verkaufte ein Krypto-Wal nach über zehn Jahren seine Bestände von rund 80.000 Bitcoin im Wert von über 9 Milliarden Dollar, was ebenfalls zu deutlichen Kursverlusten führte. Viele Wale tauschen ihre Bitcoin auch gegen Ethereum, um diese zu staken, was zusätzlichen Verkaufsdruck auf Bitcoin erzeugt.

Bitcoin Hyper als Alternative in unsicheren Zeiten

Während Wal-Verkäufe für massiven Druck auf den Markt sorgen, richtet sich der Blick vieler Investoren auf Bitcoin Hyper ($HYPER), ein Projekt das als technologischer Gamechanger für die digitale Leitwährung gilt. Statt bestehende Coins in Milliardenhöhe auf den Markt zu werfen, schafft Bitcoin Hyper neue Anwendungsfelder, die Bitcoin langfristig stärken könnten.

Das Projekt entwickelt eine Layer-2-Chain auf Solana-Basis, die es ermöglicht, BTC mit allen Vorteilen des Solana-Ökosystems zu nutzen. Nutzer sollen künftig ihre Bitcoin nicht nur schnell und kostengünstig transferieren können, sondern diese auch in DeFi-Protokollen einsetzen - etwa für Staking, Lending oder Yield Farming. Die Nachfrage ist gewaltig: Innerhalb weniger Wochen wurden bereits fast 12 Millionen Dollar in den $HYPER-Token investiert, obwohl dieser noch im Vorverkauf erhältlich ist.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.