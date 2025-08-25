Ethereum trotzt dem Krypto-Crash: Neue Chancen für Anleger?

Es sind unsichere Zeiten am Kryptomarkt. Nachdem erst im Juli ein unbekannter Krypto-Wal 80.000 Bitcoin nach 14 Jahren für über 9 Milliarden Dollar verkauft hat, kommt es nun zum nächsten Schock. Der nächste Großinvestor hat damit begonnen, Bitcoin in Milliardenhöhe zu verkaufen und die Kurse zu drücken. Dabei ist der Bitcoin-Kurs bereits auf 110.000 Dollar gefallen. Auch Ethereum ($ETH) leidet unter der angespannten Stimmung am Kryptomarkt, hat jedoch erst gestern ein neues Allzeithoch erreicht.

Ethereum erreicht neues Allzeithoch trotz Marktturbulenzen

Wer den Kryptomarkt in den letzten Wochen verfolgt hat, weiß, dass Ethereum der große Gewinner war. Das ist auch kein Wunder. Immerhin hat es viel Aufholbedarf gegeben, nachdem Bitcoin das Hoch aus dem Jahr 2021 längst hinter sich gelassen hat. Nun ist das auch bei Ethereum gelungen.

Nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Freitag angedeutet hat, dass die Fed die Zinsen bald senken dürfte, ist vor allem der Kurs von Ethereum explodiert. Während viele erwartet haben, dass Ethereum nach der Rallye im Juli eine Korrektur hinlegen wird, war der Experte von Rundumbitcoin einer der wenigen, der weiter steigende Kurse erwartet hat, da er sich nicht auf Charts, sondern auf Fundamentaldaten bezieht, die aktuell stark für Ethereum sprechen.

Institutionelle Investoren treiben Ethereum-Nachfrage

Bei Ethereum ist aktuell das zu beobachten, was bei Bitcoin schon kurz nach der Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA beobachtet werden konnte. Das Interesse institutioneller Anleger ist in den letzten zwei Monaten stark gestiegen. Wie lange dieser Effekt sich positiv auf den Kurs auswirken kann, hat Bitcoin gezeigt, der nach der ETF-Zulassung über ein Jahr stark gestiegen ist.

Ethereum Treasury Unternehmen wie BitMine und SharpLink investieren Milliarden, um Ethereum zu kaufen. BitMine hält inzwischen $ETH im Wert von 8 Milliarden Dollar, während SharpLink auch auf ein Ethereum-Vermögen im Wert von über 3 Milliarden Dollar kommt. Damit wird schnell deutlich, wo die Reise für Ethereum hingeht. Die beiden Unternehmen könnten zusammen schon das aufbauen, was Michael Saylor mit Strategy für Bitcoin in den letzten 5 Jahren aufgebaut hat.

