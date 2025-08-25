Das Münchner Startup DeepDrive, bekannt für seine Doppelrotor-Radialfluss-Motoren, hat bei electrive LIVE ein neues Produkt vorgestellt. Bei unserem Online-Event rund um Antriebstechnologie für E-Fahrzeuge präsentierte Co-Founder Dr.-Ing. Alexander Rosen erstmals einen Generator für Range-Extender-Anwendungen. Dabei greift DeepDrive einen wichtigen Branchentrend auf: "Wir sehen im globalen Markt aktuell so etwas wie eine Renaissance des Range-Extenders". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
