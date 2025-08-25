© Foto: Ren Junchuan - Xinhua via ZUMA WireRare-Earth-Aktien in China schießen nach oben. Pekings strengere Kontrollen verstärken die Sorge vor Knappheit und treiben Investoren in eine riskante Rallye.Die Aktien chinesischer Rare-Earth-Produzenten haben am Montag eine deutliche Rallye hingelegt. Strengere Kontrollen Pekings über Förderung und Verarbeitung trieben die Kurse in die Höhe. JL Mag Rare-Earth sprang in Shenzhen um 20 Prozent und in Hongkong um 14 Prozent. Die Titel der China Northern Rare Earth Group High-Tech legten in Shanghai 10 Prozent zu. Auch China Rare Earth Resources and Technology sowie Zhejiang Zhongke Magnetic Industry verzeichneten kräftige Zuwächse von jeweils 6 Prozent. Auch außerhalb Chinas sorgt die …Den vollständigen Artikel lesen ...
