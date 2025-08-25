Europa steht vor einem historischen Umbau - militärisch wie finanziell. Bis 2035 sollen die Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten auf bis zu 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. Interview mit Carsten Klude.Das bedeutet dreistellige Milliardenbeträge, die in Waffen, Infrastruktur, Cybersecurity und Hightech fließen werden. Für Investoren eröffnet sich damit ein neuer Superzyklus, der weit über klassische Rüstungswerte hinausgeht, erklärt Carsten Klude, Chefvolkswirt der Privatbank M.M. Warburg, im Interview. Der Unterschied zu kurzfristigen Börsentrends liege in der klaren politischen Verpflichtung: Anders als in der Vergangenheit gebe es nun feste Zusagen, die …Den vollständigen Artikel lesen ...
