Chicago Atlantic hat die Ernennung des ehemaligen CEO von FLUENT Cannabis, Robert Beasley, zum Partner und Leiter der Restrukturierung bekannt gegeben. Beasley wird für die Unterstützung des fortgesetzten Engagements des Unternehmens in den Bereichen Wertschöpfung und operative Exzellenz in Hinsicht auf das gesamte Portfolio verantwortlich sein.

Beasley ist Rechtsanwalt, Unternehmer und Geschäftsführer mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Leitung von Organisationen und der Gestaltung von Richtlinien in stark regulierten Branchen, einschließlich des aufstrebenden Cannabismarktes. Der gebürtige Floridianer wurde im Jahr 2001 Mitbegründer der Anwaltskanzlei Litvak, Beasley, Wilson Ball, wo er sich auf Handels- und Regulierungsrecht sowie Unternehmensstrategie spezialisierte. Anschließend spielte er eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der medizinischen Cannabislandschaft in Florida und beteiligte sich aktiv an den Gesetzgebungs- und Regulierungsprozessen des Compassionate Medical Cannabis Act. Im Jahr 2016 unterstützte er Floridas Initiative zur Legalisierung von medizinischem Marihuana (Amendment 2) und trat dem ersten Verwaltungsrat der führenden unabhängigen Cannabis-Arztpraxisgruppe des Bundesstaates bei, um den Zugang für Patienten weiterzuentwickeln. Im folgenden Jahr wurde er in den Vorstand eines der ersten lizenzierten Cannabis-Unternehmens in Florida berufen.

Zuletzt war Beasley von 2020 bis 2025 als CEO von FLUENT Cannabis tätig, einem vertikal integrierten, in mehreren Bundesstaaten tätigen Unternehmen. Im Laufe seiner Beschäftigung erweiterte er die Einzelhandelspräsenz des Unternehmens, optimierte seine Anbau- und Produktionskapazitäten, stärkte seine Marktposition in Florida und übernahm die Leitung für seinen Eintritt in den New Yorker Markt. Mit einer Karriere, die sich über die Bereiche Recht, Politik und Unternehmensführung erstreckt, kann Beasley auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum, der Verbesserung des Zugangs für Patienten und bei der Begleitung von Organisationen durch komplexe regulatorische Landschaften zurückblicken.

"Ich freue mich sehr, dem Team von Chicago Atlantic beizutreten, mit dem ich bereits im Cannabis-Bereich sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe", sagte Beasley. "Das Team ist äußerst kompetent und geht Geschäftsbeziehungen mit einem hohen Maß an Integrität an, das auch meinen persönlichen Werten entspricht."

"Wir freuen uns sehr, Robert bei Chicago Atlantic begrüßen zu dürfen", sagte Tony Cappell, Partner bei Chicago Atlantic. "Er verfügt über eine einzigartige Kombination aus juristischer, operativer und regulatorischer Expertise und wird gemeinsam mit unseren Investment- und Führungsteams Unternehmen während des Übergangs begleiten, ihre Leistung erhöhen und langfristige Wachstumschancen erschließen."

Über Chicago Atlantic

Chicago Atlantic ist ein alternativer Investmentmanager für private Märkte, der sich auf Branchen und Unternehmen konzentriert, in denen die Nachfrage nach Kapital das traditionelle Angebot übersteigt. Die Anlagestrategien des Unternehmens umfassen opportunistische private Kredite und Beteiligungen mit Schwerpunkt auf Krediten für esoterische Branchen, Spezialkredite auf Basis von Vermögenswerten, Liquiditätslösungen sowie Wachstums- und Technologiefinanzierungen. Chicago Atlantic hat Kreditfazilitäten in Höhe von über 2,8 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das Team von Chicago Atlantic besteht aus über 95 Fachleuten und hat Niederlassungen in Chicago, Miami, New York und London. Weitere Informationen zu den Investitionsmöglichkeiten und Finanzierungsprodukten von Chicago Atlantic finden Sie unter chicagoatlantic.com.

