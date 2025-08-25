Holo, eine Fintech-Plattform, die den Kauf von Immobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten revolutioniert, hat bekannt gegeben, dass sie in einer der größten Serie-A-Finanzierungsrunden im Golf-Kooperationsrat (GCC) im Jahr 2025 22 Mio. USD eingesammelt hat. Die Investitionsrunde wurde von Saudi Arabiens Impact46 angeführt, mit Unterstützung von Mubadala Investment Company "Mubadala", einem staatlichen Investor aus Abu Dhabi, und unter Beteiligung von Rua Growth Fund, anb seed, MoreThan Capital sowie den wiederkehrenden Investoren Salica Oryx Fund und Dubai Future District Fund.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250825667711/de/

Holo closes $22M UAE KSA funding round to scale regional fintech and the future of homeownership (photo: AETOSWire)

Basmah AlSinaidi, Managing Partner bei Impact46, kommentierte: "Holo bringt dringend benötigte Klarheit in einen Prozess, der lange Zeit undurchsichtig war. Durch die Vereinfachung des Zugangs zu Kreditgebern und die vollständige Kontrolle der Nutzer über ihre Immobilienfinanzierung verändern sie die Art und Weise, wie Menschen in der Region Immobilien kaufen. Ihre Expansion nach Saudi-Arabien spiegelt eine größere Veränderung der Verbrauchererwartungen und die steigende Nachfrage nach nahtlosen, technologiegestützten Besitz-Erlebnissen wider. Als Lead-Investoren passt diese Partnerschaft hervorragend zu unserer Strategie: Wir unterstützen echte Lösungen, die von klugen Gründern für schnelllebige Märkte entwickelt werden."

Die Finanzierung wird das interne Wachstum von Holo unterstützen und das Unternehmen stärken, indem es seine Produkte und Teams ausbaut und besser in regionale Top-Talente investieren kann. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien konzentriert sich Holo konsequent auf den Aufbau integrativer, zukunftsfähiger Teams, die die Vielfalt der Märkte widerspiegeln. Während die Region weiterhin auf Digitalisierung setzt, ist Holo führend, indem es Fintech-Innovationen mit realen Auswirkungen verbindet.

Ali Al Mheiri, Executive Director of UAE Diversified Assets bei Mubadala's UAE Investments Platform, kommentierte: "Unsere Investition in Holo basiert auf unserer Überzeugung von der Stärke seiner Vision, seiner Führungsrolle und seiner Fähigkeit, die Art und Weise, wie Menschen den Weg zum Eigenheim gestalten, neu zu definieren. Sie spiegelt auch unser Vertrauen in den starken und widerstandsfähigen Immobilienmarkt der VAE und die wachsende Bedeutung von Fintech für die Zukunft des Immobilienbesitzes in der gesamten Region wider. Bei Mubadala engagieren wir uns für die Förderung innovativer Plattformen, die mit unserem Auftrag zur wirtschaftlichen Diversifizierung im Einklang stehen. Diese Partnerschaft ist ein starkes Beispiel dafür, wie Zusammenarbeit den wirtschaftlichen Wandel der VAE beschleunigen und durch technologiebasierte Lösungen einen echten Mehrwert für die Gemeinden schaffen kann."

Während Holo in eine neue Wachstumsphase eintritt, bleibt das Unternehmen weiterhin auf seine Kernaufgabe fokussiert, den Erwerb von Wohneigentum für alle einfacher zu machen.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250825667711/de/

Contacts:

Amjad Mkayed

+9715023518142

Holo@ruderfinnatteline.com