

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.08.2025 / 20:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: United Internet AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Herr Vorname: Ralph Nachname(n): Dommermuth Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

1&1 AG

b) LEI

5299003VKVDCUPSS5X23

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005545503

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 18,70 EUR 44.880.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 18,70 EUR 44.880.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





