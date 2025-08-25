© Foto: Julia Demaree Nikhinson - APDer freie Handel des 20. Jahrhunderts ist passé - zumindest unter der Trump-Administration. "Gesteuerter Handel" ist angesagt - und das könnte für die USA gar nicht so schlecht sein.Dieses Argument vertritt Gad Levanon, Chefökonom des US-Arbeitsmarktforschers Burning Glass, in einem aktuellen LinkedIn-Artikel mit dem Titel: "Rethinking Tariffs: A Contrarian Case" ("Zölle neu denken: Ein konträres Szenario"). [spotify]3XBRkd8tj1gmYJ1sNtSWX7[/spotify] Levanon sagte, er habe "selten eine so einseitige öffentliche Debatte" über Wirtschaftspolitik gesehen wie über Trumps Handelsagenda. Liberale wollten, dass er scheitere, so Levanon, und altmodische Konservative verabscheuten Zölle. "Fast …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE