© Foto: aerial-drone - Adobe StockUnter der scheinbar entspannten Oberfläche formiert sich ein Aufwärtsdruck beim Gaspreis in Europa. Diese unaufhaltsamen Trends verschieben das Preisband mittel- bis langfristig nach oben.Europas Erdgaspreise haben zum Wochenauftakt leicht nachgegeben, nachdem sie in der vergangenen Woche um 8 Prozent hochgeschnellt waren. Händler warten auf frische Signale zu kurzfristigen Lieferperspektiven und zu den zähen politischen Gesprächen rund um den Krieg in der Ukraine. Die Tendenz zeigt jedoch klar nach oben. In Norwegen, Deutschlands wichtigstem Gaslieferanten, begrenzen Wartungen zeitweise die Zuflüsse, fielen zum Wochenstart aber weniger einschneidend aus als befürchtet. Zur Beheizungssaison …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE