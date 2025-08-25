Insbesondere der HYPE-Coin fällt selbst während Korrekturphasen des breiten Krypto-Marktes aufgrund seiner meist positiven Entwicklung auf. Die besondere Resilienz ist auf einige fundamentale Faktoren zurückzuführen, welche jedoch häufig nicht richtig berichtet werden. Erfahren Sie jetzt mehr über die Hintergründe und den weiteren Ausblick in der HYPE-Kurs-Prognose.

Diese Katalysatoren treiben den HYPE-Kurs an

Hyperliquid hat sich zu einer der führenden Handelsplattform des DeFi-Bereiches entwickelt. So hat sie über die vergangenen 24 Stunden mit einem Spot-DEX-Volumen von 3,382 Mrd. USD den zweiten Platz hinter Uniswap belegt, das auf 4,895 Mrd. USD kommt. Während Hyperliquid in diesem Bereich erst langsam Fuß fasst, hat es andernorts schon die Führung übernommen.

Bei den Perpetuals führt Hyperliquid in den Zeiträumen 24 Stunden, 7 Tage und 30 Tage, wobei es in einem Monat ein beachtliches Volumen von 368,385 Mrd. USD erzielt hat. Der zweite Platz erreicht hingegen lediglich 38,116 Mrd. USD, was somit nur rund ein Zehntel ist und die Bedeutung von Hyperliquid unterstreicht.

Hyperliquid Perp-Volumen | Quelle: DeFiLlama

Dieser Umstand wirkt sich aber nicht nur deshalb besonders positiv auf den HYPE-Coin aus, weil die Anleger höhere Volumina höher bewerten. Schließlich verwendet Hyperliquid auch den Assistance Fund (AF), welcher mithilfe der Gebühreneinnahmen der Handelsplattform ein Rückkaufprogramm und einen Burningmechanismus finanziert.

Allerdings ist es nicht so, wie an vielen Orten berichtet wird, dass 92 % bis 97 % der Gebühreneinnahmen vernichtet werden. Stattdessen werden sie in dem Assistance Fund verwahrt und nicht wieder dem Markt zugeführt, was somit das Angebot verknappt. Dennoch handelt es sich dabei um einen bedeutenden Kurstreiber.

Verbrannt werden lediglich die Spot-Gebühren in HYPE, die mit anderen Coins werden hingegen für Buybacks und den AF genutzt. Dabei liegen die tatsächlichen Burning-Mengen laut Berichten eher bei 110.000 HYPE pro Monat, was derzeit 4,98 Mio. USD entspricht und somit 4,8 % der aktuellen monatlichen Gebühreneinnahmen von 103,76 Mio. USD.

HYPE-Kurs-Prognose: Das ist in nächster Zeit für Hyperliquid zu erwarten

Im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen kann der HYPE-Coin häufig sogar in bärischen Marktphasen Kursgewinne verbuchen. Dies ist vor allem auf die Rückkäufe und Burnings sowie die hervorragende Adoption der Handelsplattform zurückzuführen. Somit konnte der Token seit seinem Launch am 29. November 2024 um 1.345 % steigen.

Derzeit wird eine aufsteigende Dreiecksformation ausgebildet, die laut Charttechnik in der Regel nach oben aufgelöst wird, sobald das letzte Hoch von 49,86 USD überwunden werden konnte. Vorerst ist der HYPE-Kurs bis an das 78,6er-Fibonacci-Level bei 46,93 USD gestiegen, worauf hin erst einmal Gewinnmitnahmen einsetzten.

HYPER-Kurs | Quelle: Tradingview

Am 29. August werden der PCE, am 3. August der JOLTS-Report, am 5. August der Arbeitsmarktbericht, am 10. September der PPI, am 11. September der CPI und am 16. September die Importpreise veröffentlicht. Diese können noch einmal darüber Auskunft geben, ob die Inflation höher ausfällt und eine Zinssenkung noch abgesagt wird.

Vor allem bei großen Abweichungen ist mit stärkeren Korrekturen zu rechnen, die noch einmal an das untere Ende der aufsteigenden Dreiecksformation gehen können, wobei ein wichtiger Widerstand bei 41,17 USD liegt.

Bis Jahresende und insbesondere ab den bullischeren Monaten ab Oktober sind höhere Marktkapitalisierungen von 25 bis 40 Mrd. USD denkbar, was im Vergleich zu den aktuellen 15,15 Mrd. USD einem Plus von 64,9 bis 164,1 % oder Kursen von 74,9 bis 119,8 USD entspricht.

BEST könnte HYPE bald gefährlich werden

Während Hyperliquid bereits Futures anbietet, sollen diese bald auch von der von WalletConnect zertifizierten Best Wallet unterstützt werden. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch einen besonderen Funktionsumfang aus, welcher für reguläre Nutzer praktisch die wichtigsten Dienste für die Kryptoindustrie an einem Ort kosteneffizient bereitstellt.

Mit ihr können Kryptowährungen von über 60 Blockchains erworben und getauscht werden. Außerdem werden mehr als 100 Fiatwährungen unterstützt. Dabei nutzt die Best Wallet über 330 DeFi-Protokolle und 30 Cross-Chain-Bridges, um auf diese Weise eine besonders hohe Geschwindigkeit und niedrige Gebühren zu erreichen.

Ein weiteres wichtiges Feature ist der Staking-Aggregator, welcher den Anlegern ein passives Einkommen für das Halten ihrer Coins zahlt. Für Anfänger werden hingegen praktische Sparpläne bereitgestellt. Aber auch die alltägliche Nutzung von Kryptowährungen gestaltet sich mit der eigenen Best Card besonders praktisch.

Erstklassig sind ebenso die Sicherheitsverfahren der Best Wallet. Diese umfassen MPC-CMP von Fireblocks, womit die Private Keys aufgespalten und bei verschiedenen Entitäten sicherer verwahrt werden. Aber es gibt noch zahlreiche weitere als 2FA, Biometrie, erweiterten Betrugsschutz und vor allem Selbstverwahrung.

Um alle Vorteile der Best Wallet wie Gebührennachlässe, höhere Staking-Zinsen, exklusive Belohnungen und mehr freizuschalten, benötigen Sie ausreichend BEST-Coins. Dieser ist noch im Presale ermäßigt für aktuell 0,025525 USD erhältlich, nachdem das Projekt bisher bereits 15,13 Mio. USD eingenommen hat.

