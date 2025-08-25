Thoma Bravo, ein führendes Unternehmen im Bereich Software-Investitionen, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zum Erwerb von Verint Systems, Inc. (Nasdaq: VRNT) ("Verint") bekannt. Die in bar abgewickelte Transaktion entspricht einem Unternehmenswert von 2 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich regulatorischer Genehmigungen. Der Abschluss wird voraussichtlich vor Ende des laufenden Geschäftsjahres von Verint, das heißt Anfang 2026, erfolgen. Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie auf der Investor-Relations-Seite von Verint und in den regulatorischen Einreichungen des Unternehmens.

Calabrio und Verint werden nach Abschluss der Transaktion zu einem Unternehmen fusionieren und ein führender Anbieter von Automatisierungslösungen für die Kundenerfahrung ("Customer Experience", CX) in dem von ihnen bedienten Markt mit einem Volumen von über 50 Milliarden US-Dollar sein. Sie werden gemeinsam ein breites Portfolio anbieten, um die wichtigsten Prioritäten von CX-Organisationen jeder Größe und Komplexität voranzutreiben. Die Fusion wird Unternehmen mehr Möglichkeiten eröffnen, bei der Interaktion mit ihren Kunden schnell Geschäftsergebnisse zu erzielen. Calabrio setzt alles daran, weiterhin in die Produkte zu investieren und diese weiterzuentwickeln, die seine installierte Basis und die Arbeitsabläufe seiner Kunden unterstützen.

"Gemeinsam werden Calabrio und Verint eine leistungsstarke Produktpalette auf den Markt bringen, um ihre gemeinsame Vision schneller zu verwirklichen: Kunden, deren Ziel es ist, mit ihren Geschäftsabläufen überzeugende Ergebnisse zu erzielen, eine KI-gestützte, offene CX-Plattform anzubieten. Als fusioniertes Unternehmen sind wir bestens aufgestellt, um in der Branche eine führende Rolle einzunehmen und diese voranzutreiben", so Dave Rhodes, CEO von Calabrio.

Mike Hoffmann, Partner bei Thoma Bravo, fügte hinzu: "Wir sind schon seit vielen Jahren im CX-Bereich tätig und freuen uns, nun diese beiden Unternehmen fusionieren zu können, um weitere Innovationen und Wachstum in dieser Kategorie voranzutreiben. Sowohl Calabrio als auch Verint haben starke Produktportfolios und Markteinführungsstrategien, die die Bedürfnisse eines breiten Marktspektrums abdecken. Gemeinsam wird das zusammengeführte Unternehmen die branchenweit umfassendste CX-Plattform bieten, mit der Marken jeder Größe transformative, KI-gestützte Ergebnisse erzielen können."

Über Thoma Bravo

Thoma Bravo gehört zu den weltweit größten Investoren mit Schwerpunkt auf Software und verwaltete zum 31. März 2025 ein Vermögen von rund 184 Milliarden US-Dollar. Im Rahmen seiner Private-Equity-, Wachstums- und Kreditstrategien investiert das Unternehmen in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die in den Bereichen Software und Technologie tätig sind. Thoma Bravo greift auf fundierte Branchenkenntnisse sowie strategisches und operatives Fachwissen zurück und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um Best Practices im operativen Bereich umzusetzen und Wachstumsinitiativen voranzutreiben. In nunmehr über 20 Jahren hat das Unternehmen rund 535 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von insgesamt rund 275 Milliarden US-Dollar (einschließlich kontrollierter und nicht kontrollierter Beteiligungen) übernommen oder in diese investiert. Thoma Bravo unterhält Niederlassungen in Chicago, Dallas, London, Miami, New York und San Francisco. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Thoma Bravo unter thomabravo.com.

Über Calabrio

Calabrio ist ein geschätzter Partner führender Marken. Die digitale Grundlage eines kundenorientierten Kontaktzentrums, die Calabrio ONE Workforce Performance Suite, hilft dabei, menschliche Interaktionen sinnvoll zu ergänzen und besser zu verstehen. So lassen sich durch die Optimierung jeder einzelnen Kundeninteraktion bessere Geschäftsergebnisse erzielen. Wir maximieren die Agentenleistung, übertreffen die Erwartungen unserer Kunden und steigern die Effizienz Ihrer Mitarbeiter durch vernetzte Daten, KI-gestützte Analysen, automatisiertes Workforce Management und personalisiertes Coaching. Nur Calabrio ONE vereint Workforce Optimization (WFO), Agenten-Engagement und Business Intelligence-Lösungen in einer cloud-nativen, komplett integrierten Suite, die an Ihr Unternehmen angepasst werden kann. Calabrio, Calabrio ONE und das Calabrio-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Calabrio, Inc. Alle anderen in diesem Dokument aufgeführten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Calabrio ist in Kanada unter dem Namen Calabrio Canada, Ltd. tätig und hat seinen Sitz in British Columbia.

