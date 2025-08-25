Krypto-News: Vergessen Sie die Mag 7, diese Krypto-Aktie schlägt sie alle!

Seit der Einführung und stärkeren Etablierung von Bitcoin als ernstzunehmende Anlageklasse haben sich auch die Maßstäbe der profitabelsten Aktien verschoben. Während manche vermuten mögen, dass sich Nvidia und andere der Magnificient 7, welche die meisten andere Aktien in den Schatten gestellt haben, am besten entwickelt haben, hat ein Krypto-Unternehmen sie eindrucksvoll in den Schatten gestellt. Erfahren Sie jetzt hier mehr.

Dieses Krypto-Unternehmen war profitabler als die Mag 7

Vergleicht man einmal die Kursentwicklung einiger führender Aktien, zu denen vor allem die Magnificient 7 und somit die einflussreichsten Tech-Unternehmen der USA wie Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms und Tesla zählen, so konnten sie alle sogar von einem Krypto-Unternehmen übertroffen werden.

Dabei verzeichnete die Aktie von Strategy Inc. seit der Einführung der Bitcoin-Reserve laut CoinGecko einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg in Höhe von 95 %. Während Nvidia seit dem Jahr 2020 um sensationelle 2.936 % steigen konnte, entspricht dies dennoch nur im Schnitt 73 % jährlich, was somit noch deutlich unter Strategy Inc. ist.

Noch schlechter haben hingegen die übrigen Mag 7 abgeschnitten. Tesla befindet sich etwa mit 29 % pro Jahr auf dem dritten Platz, gefolgt von Meta Platforms mit 23 %, Alphabet mit 22 %, Microsoft mit 19 %, Apple mit 15 % und Amazon mit 8 %. Dementsprechend lag das Plus von Strategy Inc. im Schnitt rund 5x so hoch wie bei den Mag 7.

INSIGHT: Michael Saylor's Strategy has outperformed the Magnificent 7 since Strategy has adopted its Bitcoin Standard. pic.twitter.com/pSEvS5WWZx - CoinDesk (@CoinDesk) August 25, 2025

Zurückzuführen ist dies nicht nur auf die hohe Rendite von Bitcoin seit dem Jahr 2020 von 842 %, da dies deutlich weniger als die 2.544 % von Strategy Inc. in derselben Zeit waren. Stattdessen hat das Unternehmen gehebelt in BTC investiert, indem etwa neue Aktien und Anleihen emittiert sowie die Gewinne für weitere Emissionen verwendet wurden.

Erfolg von Strategy Inc. inspiriert immer mehr Unternehmen

Seit der Wahl des kryptofreundlichen US-Präsidenten Donald Trump Anfang November des vergangenen Jahres haben sich immer mehr Unternehmen dazu entschieden, dass sie neben Fiatwährungen und anderen Assets ebenso Kryptowährungen aufnehmen. Während man sie zuvor noch an zwei Händen abzählen konnte, haben sie sich nun auf 174 vervielfältigt.

Zwar ist Strategy Inc. dabei laut den Angaben von Bitcoin Treasuries mit 632.457 BTC für umgerechnet 70,768 Mio. USD führend, was etwas mehr als 3 % der Bitcoin-Gesamtversorgung entspricht, jedoch haben auch die anderen schon eine bedeutende Menge von 988.576 BTC für umgerechnet 110,678 Mio. USD erworben.

Bitcoin-Treasury-Unternehmen | Quelle: Bitcoin Treasuries

Dennoch handelt es sich noch nicht einmal um 1 % der öffentlich gelisteten Unternehmen, sodass in nächster Zeit mit weiteren Käufen durch Institutionen zu rechnen ist. Diese können auf diese Weise ihre Risiken gegenüber inflationären Fiatwährungen absichern, wobei Bitcoin ein ähnlicher Stellenwert wie Gold zukommt.

Bald strömen weitere bedeutende Käufergruppen hinzu, zu denen vor allem die Regierungen und die Zentralbanken zählen. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass die Nachhaltigkeit des Wirtschaftsmodells von Bitcoin infrage gestellt wird. Somit ist es noch nicht heraus, ob die Limitierung auf 21 Mio. BTC wirklich aufrechterhalten werden kann.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.