Neue Innovationen helfen Sicherheitsteams dabei, die Nutzung von KI zu überwachen, vor Shadow AI zu schützen und sensible Daten von einer einzigen zentralen Plattform aus zu sichern.

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Cloud-Lösungen, hat heute leistungsstarke neue Funktionen für Cloudflare One, seine Zero-Trust-Plattform, vorgestellt, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, neue generative KI-Anwendungen sicher einzuführen, zu entwickeln und bereitzustellen. Mit diesen neuen Funktionen gibt Cloudflare seinen Kunden die Möglichkeit, die Nutzung generativer KI in ihrem gesamten Unternehmen automatisch zu verstehen, zu analysieren und zu kontrollieren und so die Produktivität und Innovationskraft ihrer Teams zu steigern, ohne Abstriche bei der Sicherheit oder dem Datenschutz machen zu müssen.

In allen Teams von der Finanzabteilung über das Marketing bis hin zur Technik und Entwicklung nutzen Unternehmen generative KI, um schneller zu arbeiten, tägliche Aufgaben zu optimieren und leistungsstarke neue Anwendungen zu entwickeln. Diese weit verbreitete Nutzung erfolgt jedoch häufig ohne Rücksicht auf Sicherheit oder Datenschutz. Beispielsweise können Mitarbeiter versehentlich vertrauliche Unternehmensinformationen in Chatbots einfügen oder Ingenieure KI-gesteuerte Anwendungen ohne Rücksprache mit ihren Sicherheitsteams bereitstellen. Um diese Risiken zu vermeiden, müssen Unternehmen die Nutzung von KI verstehen und verwalten, damit alle Mitarbeiter sie effizient und sicher nutzen können mit integrierten Sicherheitsfunktionen.

"Cloudflare ist der beste Partner, um Unternehmen bei der sicheren Einführung von KI zu unterstützen. Wir sind derzeit das einzige Unternehmen, das die Sicherheit einer Zero-Trust-Plattform mit einem vollständigen Satz von KI- und Inferenzentwicklungsprodukten anbieten kann und das alles mit der Reichweite eines globalen Netzwerks", so Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Die innovativsten Unternehmen der Welt wollen KI nutzen, um schnell voranzukommen, zu wachsen und zu skalieren, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Wir sind in einer einzigartigen Position, um diese Innovation voranzutreiben und KI sicher in alle Unternehmen zu bringen."

Cloudflare führt AI Security Posture Management (AI-SPM) in seine Zero-Trust-Plattform ein, damit Unternehmen sich vor einer Reihe potenzieller Bedrohungen schützen können, die durch den breiten Einsatz von KI-Tools entstehen. So können Unternehmen schneller vorankommen und darauf vertrauen, dass KI von allen Teams sicher genutzt wird. Mit der Verfügbarkeit aller Funktionen können Sicherheitsteams nun Folgendes tun:

Entdecken Sie, wie Mitarbeiter KI nutzen: Mit dem neuen Shadow AI Report von Cloudflare erhalten Sicherheitsteams sofortige Einblicke in ihren Datenverkehr und erhalten ein klares, datengestütztes Bild der KI-Nutzung in ihrem Unternehmen. Dank dieser detaillierten Ansicht können sie nicht nur sehen, dass ein Mitarbeiter eine KI-Anwendung nutzt, sondern auch, um welche KI-Anwendung es sich handelt und welche Benutzer darauf zugreifen.

Schutz vor Shadow AI: Cloudflare Gateway erleichtert die automatische Durchsetzung von KI-Richtlinien am Rand des Cloudflare-Netzwerks und gewährleistet so konsistente Sicherheit für alle Mitarbeiter, unabhängig davon, wo sie arbeiten. Sicherheitsteams können nicht genehmigte KI-Anwendungen vollständig blockieren, die Arten von Daten, die in KI-Anwendungen hochgeladen werden, einschränken und KI-Tools vollständig überprüfen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin die Sicherheits- und Datenschutzstandards erfüllen.

Schützen Sie sensible Daten, ohne die KI-Nutzung vollständig einzuschränken: Mit AI Prompt Protection können Sicherheitsteams potenziell gefährliche oder riskante Interaktionen von Mitarbeitern mit KI-Modellen identifizieren und diese Aufforderungen und Antworten kennzeichnen. Richtlinien können nun inline auf der Ebene der Aufforderungen durchgesetzt werden, um Risiken frühzeitig zu minimieren und Mitarbeiter zu warnen oder daran zu hindern, sensible Daten wie Quellcode an einen nicht vertrauenswürdigen KI-Anbieter zu übermitteln. Dadurch erhalten Sicherheitsteams die erforderliche Kontrolle, um Unternehmensdaten zu überwachen, die möglicherweise außerhalb des Unternehmens gesendet werden, ohne die Nutzung von KI-Tools durch Mitarbeiter vollständig einzuschränken.

Transparenz über die Interaktionen von KI-Modellen mit Tools außerhalb des Unternehmens : Zero Trust MCP Server Control konsolidiert alle MCP-Tool-Aufrufe eine Anfrage eines KI-Modells oder einer Anwendung an einen Server zur Ausführung einer bestimmten Aufgabe in einem einzigen Dashboard. Diese Transparenz ermöglicht es letztendlich, den gesamten MCP-Datenverkehr unabhängig von seiner Herkunft über Cloudflare zu leiten, um die Kontrolle und das Zugriffsmanagement zu verbessern. Dank zentralisierter Einblicke können Sicherheitsteams nun Richtlinien auf Benutzerebene sowohl auf Gateway- als auch auf einzelnen MCP-Server-Ebenen festlegen.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Cloudflare One

Blog: Best Practices für die Sicherung generativer KI mit Cloudflare SASE

Blog: Das Unsichtbare sichtbar machen: Ihr Leitfaden zur Zähmung von Shadow AI mit Cloudflare One

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

