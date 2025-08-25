Anzeige
25.08.2025 22:45 Uhr
MÄRKTE USA/Wall Street mit Zinssenkungsskepsis leichter

DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Zinssenkungsskepsis leichter

DOW JONES--Nach dem großen Schluck aus der Pulle zum Wochenschluss hat sich die Wall Street am Montag mit Abgaben präsentiert. Akteure neigten zu Gewinnmitnahmen, nachdem die Indizes in Reaktion auf das Zinssenkungssignal von US-Notenbankchef Jerome Powell zum Wochenschluss kräftig gestiegen waren und der Dow-Jones-Index ein Rekordhoch erklommen hatte. Der Dow sank nun um 0,8 Prozent auf 45.282 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite zeigten sich 0,4 bzw. 0,2 Prozent tiefer. An der Nyse gab es nach ersten Zählungen 929 (Freitag: 2.544) Kursgewinner und 1.841 (268) Kursverlierer. 59 (22) Titel gingen unverändert aus dem Handel.

Powell hatte zwar Risiken für den Arbeitsmarkt betont, er gab zugleich aber keine Entwarnung bei den preistreibenden Effekten der Trumpschen Zollpolitik. Entsprechend gab es Stimmen, die von einer überzogen positiven Reaktion an den Märkten sprachen. "Es gibt immer noch ein ziemlich hohes Maß an Unsicherheit und wie Powell erwähnte, ist der Zinspfad nicht zwangsläufig auf einem vorgegebenen Weg", sagte CIO Matthew Pallai von Nomura Capital Management. Der Markt preise einen deutlichen Lockerungszyklus ein, das passe aber nicht zum Grad der Unsicherheit, auch wenn Powell eine Zinssenkung im September klar in Aussicht gestellt habe. Am Zinsterminmarkt wurde zuletzt eine Zinssenkung nur noch mit rund 84 Prozent eingepreist, im Hoch waren es am Freitag etwa 92 Prozent gewesen.

Am Anleihemarkt zog die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 4,28 Prozent an. Sie war nach dem Powell-Auftritt um 7 Basispunkte gefallen. Marktteilnehmer positionierten sich aber auch schon für die ab Dienstag anstehenden Emissionen von Staatsanleihen am Primärmarkt. Der Dollar erholte sich mit der gestiegenen Skepsis über Zinssenkungen - der Dollarindex zog um 0,8 Prozent an.

Die Ölpreise legten um bis zu 1,7 Prozent zu. Sie wurden tendenziell gestützt von der Zinssenkungserwartung und dem nachlassenden Optimismus bezüglich eines Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine. Zudem nahm die Ukraine verstärkt die russische Erdölindustrie unter Feuer, in Russland wurde bereits Benzin knapp. "Ein gewisser Risikoaufschlag ist weiterhin erforderlich, um zusätzliche Lieferunterbrechungen aus Russland in den kommenden Wochen und Monaten zu berücksichtigen", urteilte Ritterbusch. Bei Gold tat sich wenig.

Unter den Einzelwerten sorgte das 18 Milliarden Dollar schwere Gebot von Keurig Dr Pepper für die niederländische JDE Peet's für Gesprächsstoff. Dieses stellte den Auftakt zur Ausgliederung der Kaffeemarken dar. Keurig Dr. Pepper verloren an der Nasdaq 11,5 Prozent, während JDE Peet's in Amsterdam um 17,5 Prozent nach oben schossen.

Leichter lagen Comcast (-0,4%) und Walt Disney (-1,0%) im Markt. US-Präsident Donald Trump beschimpfte NBC (im Besitz von Comcast) und ABC (im Besitz von Disney) als "zwei der schlimmsten und parteiischsten Sender in der Geschichte" und fügte hinzu, er werde die Federal Communications Commission (FCC) beim Entzug der Lizenzen für ihre Fernsehsender unterstützen.

Nachdem Trump eine umfassende Zolluntersuchung für eingeführte Möbel angekündigt hatte, standen Branchenunternehmen unter Druck: Wayfair büßten 6,1 Prozent, RH 5,3 Prozent und Williams-Sonoma 2,7 Prozent. Crescent Energy verloren 4,1 Prozent. Die Gesellschaft übernimmt Vital Energy (+14,7%), die Transaktion hat einen Wert von 3,1 Milliarden Dollar. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA           45.282,47    -0,8%   -349,27    +7,3% 
S&P-500          6.439,32    -0,4%   -27,59   +10,0% 
NASDAQ Comp       21.449,29    -0,2%   -47,24   +11,3% 
NASDAQ 100        23.425,61    -0,3%   -72,51   +11,8% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:30  % YTD 
EUR/USD           1,1616    -0,9%   1,1723   1,1728 +13,2% 
EUR/JPY           171,67    -0,3%   172,19   171,95  +5,7% 
EUR/CHF           0,9370    -0,3%   0,9397   0,9389  +0,1% 
EUR/GBP           0,8632    -0,5%   0,8672   0,8662  +4,8% 
USD/JPY           147,79    +0,6%   146,88   146,62  -6,7% 
GBP/USD           1,3456    -0,5%   1,3518   1,3540  +8,0% 
USD/CNY           7,1132    -0,2%   7,1256   7,1221  -1,2% 
USD/CNH           7,1594    -0,2%   7,1715   7,1675  -2,2% 
AUS/USD           0,6482    -0,2%   0,6493   0,6497  +4,9% 
Bitcoin/USD       110.921,40    -1,8% 112.994,70 116.872,60 +19,6% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,74    63,66    +1,7%    1,08 -10,7% 
Brent/ICE          68,73    67,73    +1,5%    1,00  -9,4% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.365,30   3.372,11    -0,2%    -6,82 +28,5% 
Silber            38,58    38,91    -0,9%    -0,33 +34,7% 
Platin          1.156,71   1.161,93    -0,4%    -5,22 +32,7% 
Kupfer            4,46     4,46    +0,1%    0,01  +8,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 16:14 ET (20:14 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
