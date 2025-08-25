Anzeige
25.08.2025 22:57 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.278 Pkt. - Keine Auffälligkeiten

DJ NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.278 Pkt. - Keine Auffälligkeiten

DOW JONES--Von einem ruhigen Geschäft mit den deutschen Aktien nach Xetra-Schluss ohne handelbare Nachrichten hat ein Händler von Lang & Schwarz am Montagabend gesprochen. Folglich habe sich auch kein Titel auffällig gezeigt. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.278    24.273    +0,02% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
