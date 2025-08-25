DJ NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.278 Pkt. - Keine Auffälligkeiten

DOW JONES--Von einem ruhigen Geschäft mit den deutschen Aktien nach Xetra-Schluss ohne handelbare Nachrichten hat ein Händler von Lang & Schwarz am Montagabend gesprochen. Folglich habe sich auch kein Titel auffällig gezeigt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.278 24.273 +0,02% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 25, 2025

