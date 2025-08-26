++ Zwei Motoren - Ein Ziel ++: Gold sichert, Lithium beschleunigt! Bohrergebnisse, Metallurgie und Kasse liefern - Bewertungshebel zieht an!

Anzeige / Werbung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

hochgradige Goldsysteme in Québec und Nunavut plus eine frische Lithiumentdeckung mit überzeugenden Metallurgie-Werten. Dieses Doppelversprechen aus Stabilität und strukturellem Wachstum schafft gleich zwei Kurshebel - aus dem Bohrer und aus dem Zyklus.

Fury Gold Mines: Dynamische Cash-Generierungsmaschine mit Explorationserfolgen am laufenden Band!

Mit hochgradigen Volltreffern auf seinen kanadischen Hochkaräter-Assets "Eau Claire', "Committee Bay', Éléonore South, "Sakami', "Elmer East', "Kipawa-Zeus' und dem "Dolly Varden Silver Kitsault Valley'-Projekt, setzt Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) in regelmäßigen Abständen weit sichtbare Ausrufezeichen hinter seine unwiderstehliche Wachstumsdynamik.

Quelle: Fury Gold Mines

Zu den rekordverdächtigen Resultaten gesellen sich immer auch ebenso grandiose Cash-Nachrichten, wie die Meldungen der letzten Wochen eindrucksvoll untermauern.

"Sakami' mit bombastischen Bohrergebnissen!

Ende Februar meldete Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) die erfolgreiche Übernahme von Quebec Precious Metals. Damit ging auch deren 14.250 Hektar umfassendes Flaggschiffprojekt "Sakami' im "Eeyou Istchee'-Territorium/James Bay Region im Norden der Provinz Québec ins exklusive Portfolio von Fury über. Kaum, dass die Tinte unter dem Vertrag trocken war, nahm Fury bereits die ersten Schritte in Richtung Exploration und kündigte ein 3.000 bis 5.000 Bohrmeter umfassendes Programm mit zunächst drei Schwerpunkten an.

Auf dem Explorationsplan standen Entdeckungen entlang des 23 km langen goldhaltigen Strukturkorridors beim vielversprechend Zielgebiet "Juliette'. Ebenso sollten historische mineralisierte Abschnitte bei den Zielgebieten "La Pointe' und "La Pointe Extension' bestätigt und "Step-out'-Bohrungen entlang des Streichs und des Einfallswinkels eines weiteren hochgradigen Korridors bei "La Pointe Extension' niedergebracht werden.

Quelle: Fury Gold Mines

Wohlgemerkt wurde bei historischen Bohrungen bei "La Pointe Extension' eine Goldmineralisierung mit einer Breite von bis zu 75 m und einer Tiefe von bis zu 500 m durchschnitten, mit fetten Volltreffern wie die 7,79 g/t Au über 3,0 m in Bohrung PT21-182 oder auch die erstklassigen 8,70 g/t Au über 7,0 m in Bohrloch PT21-187, um nur einige zu nennen.

Quelle: Fury Gold Mines

Kaum, dass Furys (WKN: A2QFEP) Bohrer kurz nach Definition der Ziele, die Arbeit bei "Sakami' aufgenommen hatte, konnten auch schon formidable Volltreffer gemeldet werden. So durchschnitt Bohrung 25SK-001 gleich fünf verschiedene Zonen mit Goldmineralisierung über eine Bohrlänge von 140 m und förderte dabei sensationelle 2,72 g/t Au über 4,7 m ebenso wie satte 10,2 g/t Au über 0,5 m, 5,17 g/t Au über 1,5 m, 1,28 g/t über 11,8 m und 1,23 g/t Au über 41,5 m zutage.

Quelle: Fury Gold Mines

Besonders bemerkenswert bei diesen erstklassigen Ergebnissen ist, dass innerhalb der beiden breiteren Abschnitte von 11,8 m und 41,5 m, die in einer intensiven, durchgängigen Verkieselung liegen, ein hochgradiger Kern vorhanden ist, mit 1A-Abschnitten von bis zu 7 m mit grandiosen 3,15 g/t Au.

Das vielversprechende Resümee nach bislang zurückgelegten 3.160 Bohrmetern in insgesamt sechs Löchern setzt wieder einmal die eingangs genannten fetten Ausrufezeichen hinter dem Potenzial von "Sakami'. So konnte nämlich die Mineralisierung im Zielgebiet "La Pointe Extension' bestätigt werden. Zudem wurden gleich mehrere hochgradige Zonen mit Gehalten von über 1,2 g/t Gold durchschnitten.

Nicht zuletzt konnten neben dem oben bereits erwähnten hochgradigen Goldkern auch breite Zonen mit intensiver Verkieselung identifiziert werden, die quasi der Vorbote eines starken Mineralisierungssystem mit großem Potenzial für eine bedeutende Ausdehnung entlang des 23 km langen goldhaltigen Strukturkorridors sein könnten.

Umso gespannter dürfen wir auf die noch ausstehenden Ergebnisse von sechs weiteren, ebenso bereits abgeschlossenen Bohrlöchern sein, die für die kommenden Wochen erwartet werden.

Grandiose Lithium-Volltreffer bei Ninaaskumuwin'!

Mit dem Kauf von Quebec Precious Metals hat Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) sein Portfolio in dieser hochgradigen Provinz nun auf phänomenale 157.000 Hektar aufgestockt und dabei gleichzeitig seine clevere Diversifizierungs- und Konsolidierungsstrategie erfolgreich fortgesetzt. Denn neben dem Ausnahme-Gold-Asset "Sakami' ging im Zuge des Deals auch Quebec Precious Metals' Lithium-Projekt "Elmer East' in den Besitz von Fury über. Auf dem dort befindlichen Ziel "Ninaaskumuwin' konnte Fury nun die ersten Ergebnisse aus fünf Bohrlöchern vermelden, die über 825 m niedergebracht wurden.

Wie nicht anders zu erwarten, haben es diese Resultate so richtig in sich. Denn bei den Bohrungen bei einem Spodumen-haltigen Pegmatitaufschluss konnten Proben mit phänomenalen bis zu 3,92% Li2O über 32,35 m aus Bohrung EE24-003 und sensationelle 1,19% Li2O über 22,48 m aus Bohrloch EE24-002 zutage gefördert werden. Hinzu kommt, dass der lithiummineralisierte spodumenhaltige Pegmatit in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen ist, was weitere Volltreffer bei den nächsten Bohrungen verspricht.

Quelle: Fury Gold Mines

In der Zwischenzeit kann Fury (WKN: A2QFEP) die Ergebnisse der im Anschluss an die ersten durchgeführten Bohrungen gemachten metallurgischen Tests ausgiebig feiern. Denn der Charakter des durchschnittenen spodumenhaltigen Pegmatits ist äußerst "lithiumgewinnungsfreundlich". Genauer gesagt, ergaben die Analysen der Mineralogie und metallurgischen Eigenschaften der gewonnenen Proben grandiose Rückgewinnungsgehalte von rund 62,2% bei einer Mischprobe und ein Konzentrat-Gehalt von fantastischen 5,59% Li2O.

Quelle: Fury Gold Mines

Unterm Strich und unter Berücksichtigung weiterer Analyseergebnisse, lautet die bombastische Bilanz, dass "Ninaaskumuwin' für konventionelle Lithiumgewinnungstechniken mittels Schwimm-/Sink-Trennverfahren ("Heavy Liquid Separation') geeignet ist. Anders gesagt, können Lithiumkonzentrate hergestellt werden, die für Lithiumcarbonat- und Lithiumhydroxidprodukte in Batteriequalität geeignet sind.

Alles in allem scheinen die jetzt gewonnenen Lithium-Gehalte gerade einmal an der Oberfläche von "Ninaaskumuwins' außergewöhnlichem Potenzial zu kratzen, was die Spannung auf die weiteren Entwicklungen dort stetig steigen lässt. Das gilt nicht zuletzt auch, weil mit der jüngst verkündeten Produktionsunterbrechung in einer der weltweit wichtigsten Lithium-Minen, die im laufenden Jahr schätzungsweise für 3% bis 6% der globalen Lithiumproduktion verantwortlich ist 1 , durch den chinesischen Lithium-Ionen-Batterie-Giganten Contemporary Amperex Technology (CATL), der Preis für Lithium steil nach oben geschossen ist.

Ebenso profitiert haben hiervon auch die Aktien Lithium-produzierender Unternehmen. Das wiederum zeigt, welches enorme Aufwärtspotenzial in diesem Markt steckt, was am Ende auch Furys (WKN: A2QFEP) Wachstum außergewöhnlich weiter befeuern kann.

Startschuss für Explorationsbohrprogramm auf "Committee Bay'!

Während "Sakami' und "Ninaaskumuwin' Volltreffer in Serie produzieren, laufen sich die Bohrer auf Furys hochgradigem Goldprojekt "Committee Bay' in Nunavut so langsam warm, um dort zunächst 7 bis 10 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 5.000 m niederzubringen. Der Fokus der jetzt begonnenen Explorationskampagne liegt auf der Erweiterung des Scherzone "Three Bluffs' und auf der Untersuchung regionaler Scherzonen entlang des südlichen Kontakts der 8 km langen "Raven'-Scherzone. Ebenso untersucht werden soll die regionale Scherzonen bei "Burro West'.

Quelle: Fury Gold Mines

Um ein genaueres Bild vom bombastischen Potenzial dieser Ziele zu zeichnen, sei erwähnt, dass "Three Bluffs' mit seiner zentralen Lage in "Committee Bay' mit Stand September 2023 auf sage und schreibe etwa 524.000 Unzen Gold in 2,1 Millionen Tonnen Erz mit famosen 7,85 g/t Au in der Kategorie "Angezeigt' und zusätzlich auf sensationellen 720.000 Unzen Gold in 2,9 Millionen Tonnen mit fetten 7,64 g/t Au in der Kategorie "Abgeleitet' sitzt.

Bei Bohrungen im Jahr 2021 wurden gleich drei Mineralisierungszonen durchschnitten und lieferten grandiose 13,93 g/t Au über 10 m, 18,67 g/t Au über 3,0 m und 23,2 g/t Au über 1,0 m.

Quelle: Fury Gold Mines

Was die "Raven'-Scherzone betrifft, so sollen die Bohrungen dort rund 1 km umfassen und einen bisher noch nicht bebohrten goldhaltigen Aufschluss ins Visier nehmen, wo sieben bisher entnommenen Proben einen Durchschnittsgehalt von erstklassigen 16,12 g/t Au ergeben haben.

Quelle: Fury Gold Mines

Volle Pulle Finanzpower!

Was beim Explorieren und Bohren klappt, funktioniert bei Fury (WKN: A2QFEP) natürlich auch in Sachen Finanzen. Ein beeindruckendes Beispiel hierfür ist der extrem erfolgreiche Abschluss einer Privatplatzierung vor einigen Wochen. Diese nämlich wurde von ursprünglich 3.246.753 "Flow-Through'-Stammaktien für 0,77 CAD/Aktie für einen Erlös von 2,5 Mio. CAD schon nach kurzer Zeit sehr steil erhöht, und zwar auf insgesamt 4 Millionen Aktien für in der Summe 3,08 Mio. CAD.

Doch damit ist das Ende der finanziell fantastischen Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Denn tatsächlich sind es nun satte 3,374 Mio. CAD, die in Furys Kasse fließen, da Agnico Eagle Mines als Ankerinvestor sein Bezugsrecht für 440.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,67 CAD/Stammaktie ausgeübt hat, was am Ende zusätzliche 294.800 CAD ergeben hat.

Das frische Kapital will Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) für die weiter oben beschriebenen Explorationsarbeiten bei den vielversprechenden Zielen auf "Committee Bay' einsetzen.

Großes Potenzial weiter gesteigert!

Tim Clark, CEO von Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP), ordnet die letzten spannenden Ereignisse mit Blick auf die unwiderstehliche Wachstumsdynamik seines Unternehmens strategisch und perspektivisch ein:

"Mit der Übernahmen von Quebec Precious Metals und damit auch des vielversprechenden "Sakami'-Goldprojekts haben wir nicht nur unser Québec-Landpaket erheblich erweitert, sondern unserem Portfolio weiteres großartiges Potenzial hinzugefügt. Die Ergebnisse der ersten Bohrungen belegen das eindrucksvoll. Umso konzentrierter arbeiten wir nun daran, die Kontinuität und die Ressourcenqualität weiter zu verbessern. Hochgradige Resultate erwarten wir auch von den Bohrungen bei "Commitee Bay'. Dort fokussieren wir uns neben der Erweiterung der "Three Bluffs'-Ressource auch auf die Entdeckung zusätzlicher Ressourcen bei den regionalen Zielen Raven und Burro West. Was die äußerst ermutigenden Bohrergebnissen aus der Lithiumentdeckung "Ninaaskumuwin' und die sehr überzeugenden anschließenden metallurgischen Testresultate betrifft, bestätigen diese, dass wir mit der Übernahme von Quebec Precious Metals auch in Sachen Diversifizierung weiteren Wert für unsere Aktionäre erschaffen haben, nicht zuletzt auch mit Blick auf das dynamische Marktumfeld, das sowohl bei Gold wie auch bei Lithium einzigartige Wachstumschancen verspricht."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-update-on-new-strategic-investor-agnico-eagle-and-whats-planned-for-2025/

Fazit: Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) hat in kurzer Zeit viel abgeliefert!

Erste Volltreffer auf "Sakami', ein anlaufendes Programm auf "Committee Bay' und bei "Ninaaskumuwin' Lithium-Abschnitte bis 3,92% Li2O über 32,35 m - flankiert von Metallurgie-Tests mit ~62% Rückgewinnung und einem Konzentrat von ~5,59% Li2O. Zusammen mit der deutlich gestärkten Kasse und einem strategisch erweiterten Québec-Landpaket steht das Unternehmen vor einer Phase, in der jeder neue Meter Kern Substanz und Bewertung zugleich nach oben ziehen kann.

CEO Tim Clark betont genau diese doppelte Wachstumslogik: Goldressourcen ausbauen, neue Zonen aufschließen - und parallel die Lithium-Option mit Tempo de-riskieren. Ergebnis: Fury (WKN: A2QFEP) ist nicht nur "explorationsstark", sondern eine dynamische Wertmaschine mit zwei Motoren - und damit ideal positioniert für eine Neubewertung in einem Markt, der sowohl sicheren Hafen (Gold) als auch Zukunftsmetalle (Lithium) belohnt.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Fallende Rohstoff-Preise/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind der jeweiligen Rohstoffe, Explorationsfortschritte

