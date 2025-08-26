DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 26. August

=== 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August PROGNOSE: 89 zuvor: 89 09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H und PK 10:00 DE/Baywa AG, HV 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede in der Montgomery County Chamber of Commerce *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: -4,0% gg Vm zuvor: -9,4% gg Vm *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 96,5 zuvor: 97,2 ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 23:54 ET (03:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.