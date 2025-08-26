Zürich (ots) -Ab sofort steht Musikern eine Weltneuheit für die tägliche musikalische Praxis zur Verfügung: die AI-basierte Coaching-App Leopold. Entwickelt in Zürich und benannt nach Leopold Mozart - dem renommierten Musiklehrer und Vater von Wolfgang Amadeus Mozart - verbindet Leopold musikalisches Fachwissen mit modernster Technologie und künstlicher Intelligenz.Präzises FeedbackDie Leopold-App analysiert präzise Kernkompetenzen wie Rhythmus, Intonation, musikalischen Ausdruck und Technik, gibt unmittelbares, strukturiertes Feedback und schlägt gezielt Übungen zur Verbesserung vor. Musikalische Fehler und Optimierungspotenziale werden klar identifiziert, sodass Musiker aller Altersklassen - vom jungen Einsteiger bis zum ambitionierten Amateur - effizient und gezielt üben können.Amateur- und Hobbymusiker: Der Lehrer in der HosentascheFür viele Amateurmusiker bedeutet das Üben alleine oft Unsicherheit: keine Korrektur, kein Feedback und wenig Motivation. Leopold AI Music schließt diese Lücke und fungiert als persönlicher Coach in der Hosentasche - analysiert jedes Detail in Echtzeit und gibt sofort Rückmeldung. Das Ergebnis: Musiker üben smarter, sehen Fortschritte unmittelbar und kommen bestens vorbereitet in die nächste Unterrichtsstunde.Eltern von musizierenden Kindern: Sicherheit durch ObjektivitätEltern hören ihren Kindern beim Üben zwar aufmerksam zu, können jedoch meist nicht beurteilen, ob wirklich richtig geübt wird. Leopold AI Music liefert klares, objektives Feedback - völlig unabhängig vom musikalischen Wissen der Eltern. So wird sichergestellt, dass Kinder effektiv üben und durch sichtbare Fortschritte motiviert bleiben, während Eltern die Gewissheit haben, dass jede Übungseinheit sinnvoll ist.Von Musikern mitentwickeltIn Zusammenarbeit mit Mitgliedern eines Zürcher Orchesters wurde Leopold intensiv getestet und optimiert. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass die App praxistauglich und intuitiv bedienbar ist. Wichtig dabei: Leopold ersetzt nicht den traditionellen Musikunterricht, sondern ergänzt ihn durch faktenbasiertes und konstruktives Feedback, welches Musiker jederzeit und überall nutzen können.Kostenlos starten, günstig erweiternDie App ist ab August 2025 in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch kostenlos verfügbar, inklusive einer ersten Gratis-Analyse. Weitere detaillierte Analysen sind unkompliziert per Credits ab EUR 0.14 pro Analyse erhältlich.Erhältlich im Apple App Store (https://apps.apple.com/app/leopold/id6746451329) und Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leopold.app).Pressekontakt:M: +41 79 419 5334E-Mail: music@leopold-ai.comWeb: www.leopold-ai.comOriginal-Content von: LEOPOLD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180631/6104011