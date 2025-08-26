Die Ausgaben der aktuellen Bundesregierung steigen von Monat zu Monat, während die Steuereinnahmen im gleichen Zuge durch die Rezession der Wirtschaft immer tiefer ausfallen. Nun werden Forderungen laut, massive Einsparungen bei Sozialleistungen und Projekten der früheren Ampel-Regierung vorzunehmen. Das zumindest wünscht sich der bayrische Ministerpräsident Markus Söder und nennt vor allem Sparmöglichkeiten in Milliardenhöhe beim Bürgergeld, dem Heizungsgesetz, den Migrationskosten sowie Kürzungsbedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
