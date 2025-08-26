The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2025
ISIN Name
USP2121VAL82 CARNIVAL CRP 21/27 REGS
DE000DFK0RX2 DZ BANK IS.C359 22/25
DE000A351MV8 KRED.F.WIED.23/38 MTN
US143658BN13 CARNIVAL CRP 21/27 144A
DE000HLB59D5 LB.HESS.THR.CARRARA08Q/24
DE000HLB59C7 LB.HESS.THR.CARRARA08P/24
CH0022333980 COBA FIN.+COV.BD 05-25
US92838U8018 VIRTUS CNV.+INC.II NEW
XS1873143645 BMW FIN. NV 18/25 MTN
DE000DK0ET68 DEKA IHS SERIE 7477
XS1673096829 LANDWIRT.R.BK 17/25 MTN
USG5002FAT33 JAGUAR L.RO. 20/25 REGS
