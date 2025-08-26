DJ US-ZOLL-BLOG/Trump droht Ländern, die Tech-Unternehmen besteuern

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Trump droht Ländern, die Tech-Unternehmen besteuern

Die USA werden die Zölle erhöhen und Exportbeschränkungen für Länder verhängen, die US-Technologieunternehmen besteuern oder regulieren, sagte Präsident Donald Trump am Montagabend. Dies ist seine bisher direkteste Drohung, gegen Länder vorzugehen, die seiner Meinung nach Unternehmen wie Google und Meta Platforms diskriminieren. "Ich setze alle Länder mit digitalen Steuern, Gesetzen, Vorschriften oder Regelungen davon in Kenntnis, dass ich als Präsident der Vereinigten Staaten erhebliche zusätzliche Zölle auf die Exporte dieser Länder in die USA erheben und Exportbeschränkungen für unsere hochgeschützte Technologie und Chips verhängen werde, sofern diese diskriminierenden Maßnahmen nicht aufgehoben werden", schrieb Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social.

Hochrangiger Unterhändler Pekings reist nach Washington - Kreise

Die USA und China verhandeln weiter. Li Chenggang, engster Mitarbeiter von Pekings Chefunterhändler He Lifeng, wird sich diese Woche mit Stellvertretern des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer treffen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Beide Seiten wollten einen regelmäßigen Dialog etablieren.

