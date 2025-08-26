FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich am Dienstag im frühen Handel nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Die älteste und bekannteste Digitalwährung kostete am Dienstagmorgen rund 110.000 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht bis auf rund 108.700 Dollar gefallen war. Ende vergangener Woche hatte der Preis für einen Bitcoin noch knapp 117.000 Dollar betragen.

Starke Schwankungen sind beim Bitcoin nicht ungewöhnlich. Mittel- und langfristig befindet sich der Bitcoin im Aufwind. Alleine seit der Wahl von Donald Trump, der als Förderer von Digitalwährungen gilt, zum neuen US-Präsidenten im vergangenen November stieg der Kurs um mehr als 60 Prozent.

Im Herbst 2022 hatte der Bitcoin noch rund 15.000 Dollar gekostet - seitdem hat sich der Bitcoin damit mehr als versiebenfacht. Vor zehn Jahren hatte der Kurs lediglich bei etwas mehr als 200 Dollar gelegen./zb/stk