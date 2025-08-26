Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 26
[25.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|LU2941599081
|16,405,383.00
|EUR
|0
|166,761,658.15
|10.1651
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|LU2941599248
|342,077.00
|USD
|0
|3,503,609.15
|10.2422
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,410,879.95
|10.1289
|Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|LU2994520851
|10,648,864.00
|USD
|16,858.00
|108,951,808.62
|10.2313
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|LU2994520935
|576,453.00
|USD
|0
|5,848,509.11
|10.1457
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|253,756.45
|10.1503
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|252,215.78
|10.0886
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|LU2941599164
|21,844.00
|EUR
|0
|218,897.98
|10.021
