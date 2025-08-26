VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-22
|NL0009272749
|3790000.000
|349202923.77
|92.1380
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-22
|NL0009272756
|232000.000
|21811588.14
|94.0155
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-22
|NL0009272772
|513000.000
|37080887.09
|72.2824
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-22
|NL0009272780
|360000.000
|29891446.63
|83.0318
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-22
|NL0009690239
|7910404.000
|298771047.09
|37.7694
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-22
|NL0009690247
|2518390.000
|43159251.53
|17.1376
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-22
|NL0009690254
|2426537.000
|30194987.59
|12.4437
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-22
|NL0010273801
|2681000.000
|51159936.21
|19.0824
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-22
|NL0010731816
|778000.000
|66129194.96
|84.9990
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-22
|NL0011683594
|68000000.000
|3062875016.89
|45.0423
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-22
|NL0010408704
|29203010.000
|1020898541.78
|34.9587
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-22
|NL0009272764
|328000.000
|20427230.28
|62.2781
